2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Temmuz 2024’te memur maaşlarına yapılan yüzde 19.31'lik zamla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL’den 217 bin 871 TL'ye yükseldi. 2025 yılında ise, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak bu ücretin yeniden artması bekleniyor. Uzmanlar, yüzde 41.11'lik tahmine göre bedelli askerlik ücretinin Ocak 2025’te 242 bin 555 TL'ye çıkabileceğini öngörüyor.

2025'te bedelli askerlik ücretindeki artış, 6 aylık enflasyon farkı ve memur maaş zammına bağlı olarak belirlenecek. Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen yüzde 11.33’lük enflasyon farkı, bedelli askerlik ücretini yaklaşık 25 bin TL artırabilir.

TÜİK’in 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık enflasyonu, yeni ücretin belirlenmesi için önemli bir kriter olacak. Ocak 2025’e kadar bedelli askerlik başvurusu yapanlar, mevcut ücretten yararlanarak yaklaşık 24 bin 684 TL daha az ödeme fırsatına sahip olacak. Ancak, Ocak ayından sonra yeni zamlı tarifeler geçerli olacak.

Yüksek bedelli askerlik ücretleri, özellikle gençler ve aileler için önemli bir ekonomik karar. 2025'te 242 bin TL'yi aşması beklenen bedelli askerlik ücreti, maddi yükü artırırken, askere gitmek isteyenlerin dikkatli bir değerlendirme yapmasını gerektiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan ‘Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesine göre bedelli askerlik ücreti 217.871 TL olmuştur” demiş ve müracaatların başladığını duyurmuştu. Yeni yılda bu ücretin daha da yükselmesi bekleniyor.