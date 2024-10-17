Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye gitti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İstanbul'da yapılacak 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gitti.
Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki Bölgesel İş Birliği Platformu'nun üçüncü zirvesi yarın İstanbul'da gerçekleşiyor. Kafkasya'daki son gelişmelerin ele alınacağı görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Dışişleri bakanları da katılacak.
Oturumlarda Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konuları masaya yatırılacak. Öne çıkan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
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