Erdoğan'dan Trump'a İran teklifi

Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın kaleme aldığı "ABD-İran krizinde Ankara’nın sessiz diplomasisi: Üçlü görüşme formülü" başlıklı yazıda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın son telefon görüşmesinin ana gündemi İran idi.

Erdoğan, sorunun diplomasi masasında ele alınmasını önerdi. Cumhurbaşkanı’nın tarafları, yani ABD ve İran’ı Türkiye’nin de bulunduğu en üst seviyede gerçekleşecek üçlü bir görüşmede bir araya getirme çağrısında bulunduğunu da söyleyebilirim. Bunun telekonferans yöntemiyle yapılması gündeme gelebilir. Trump’ın Erdoğan’ın bu önerisine sıcak baktığı belirtiliyor. Bir diğer önemli görüşme ise bu hafta içinde gerçekleşecek. İran Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek." ifadelerine yer verildi.

