28 Oca 2026 16:21

Erakçi ile Fidan arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile de görüştü

Bakan Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile diğer bölgesel konular ele alındı.

