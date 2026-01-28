Erakçi'den Trump'ın son tehditlerine yanıt: İran'ın eli tetikte

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı son düşmanca tavrına tepki gösterdi.

Erakçi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz ülkemizin topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve güçlü bir şekilde karşılık vermeye hazır. İran'ın eli tetikte.

12 Günlük Savaş'tan öğrendiğimiz değerli dersler, daha da güçlü, hızlı ve kapsamlı bir şekilde karşılık vermemizi sağladı." dedi.

İran’ın karşılıklı yarar sağlayan, adil bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Erakçi, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını yineledi.

