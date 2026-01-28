İranlı Ehl-i Sünnet alimleri Trump'ın Ayetullah Hamaney'e yönelik tehdidi kınadı

Yaklaşık 600 Ehl-i Sünnet alimleri ve din adamları yayımladıkları ortak bildiriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'e yönelik tehdidi sert bir dille kınadı.

Bildiride, "Sistan ve Belucistan eyaletinin Ehl-i Sünnet alimleri ve din adamları olarak suç çetesinin Ayetullah Hamaney’e yönelik tehditkar açıklamalarını ve tutumlarını şiddetle kınıyoruz ve liderimize zarar verme girişiminin İslam ümmetinden benzer bir eylem ve ezici bir karşılıkla karşılanacağını ilan ediyoruz.

Halihazırda kafirlere karşı İslam ümmeti arasında birlik olma ihtiyacı kaçınılmazdır.

Dünyadaki geçmiş olaylara bakıldığında, İslam düşmanlarının var gücüyle sahada olduğu İslam'ın egemenliğini yok etmek için elinden geleni yapacağı açıkça görülmektedir.

Allah'ın ümmetini kötülükten korumanın tek yolu, düşmanlara karşı dimdik durmak ve birleşmektir.

İran, cesur, anlayışlı ve bilinçli bir liderliğin lütfu sayesinde, çeşitli olayların ve zorlukların üstesinden her zaman başarıyla gelmiştir ve eğer bu olmasaydı, bölgedeki diğer İslam ülkelerinden farklı bir kaderle karşı karşıya kalırdık; küfre boyun eğen veya onlarla savaşta yenilen milletler olurduk.

Böyle bir önderin varlığı için Allah'a şükrediyoruz; bu önder, dünyanın tüm özgür insanlarına ve Müslümanlarına aittir ve bugün hepimizin onun sağlığını ve onurunu koruması gerekli ve elzemdir.” ifadelerine yer verildi.