Çin: İran’a askeri müdahale bölgeyi felakete sürükler

BM Güvenlik Konseyi’nde dün Ortadoğu gündemiyle üst düzey bir oturum düzenlendi. Oturumda konuşan Fu Cong, İran’a ilişkin meselelerin İran halkı tarafından çözülmesi gerektiğini ifade etti. Çin’in, İran’ın ulusal istikrarını koruma yönündeki çabalarını desteklediğini belirten Fu, askerî yollara başvurmanın çözüm üretmeyeceğini, askerî risk almanın bölgeyi öngörülemeyen bir felakete sürükleyebileceğini kaydetti.

Fu Cong, ilgili tüm taraflara BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine bağlı kalma, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ve uluslararası ilişkilerde güç kullanma ya da güç kullanma tehdidinden kaçınma çağrısında bulundu.

ABD ve ilgili tarafların uluslararası toplum ve bölge ülkelerinin çağrılarını dikkate almasını umduklarını belirten Fu, Ortadoğu’da barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların artırılması ve özellikle gerilimi tırmandıracak tutumlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.