Savaş ve tehdit gölgesinde diplomasi işe yaramaz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD merkezli CNN International'a verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Galibaf, diyalog ve diplomasinin Tahran tarafından reddedilmediğini belirterek, “Müzakerelerin ‘dürüst ve gerçekçi’ olması şartıyla ABD ile masaya oturmaya hazırız” dedi.

Hiçbir diplomasinin güven ve teminat olmadan sürdürülemeyeceğini belirten Galibaf, şunları kaydetti:

“Savaş ve tehdit gölgesinde yürütülen diplomasi, hiçbir meseleyi çözmez; aksine gerilimi ve güvensizliği artırır. Bu durum yalnızca bizim için değil, küresel kamuoyu ve hatta Amerikan halkı için de soru işaretidir: Başkan Trump’a yeniden nasıl güvenilebilir?”

İran vatandaşlarının haklarının teminat altına alınmadığı, ekonomik çıkarlarının karşılanmadığı ve milletin onurunun korunmadığı sürece herhangi bir müzakere zemininin mümkün olmayacağını vurgulayan Galibaf, “Biz dayatmayı, dikte etmeyi ve teslimiyeti müzakere olarak görmüyoruz” açıklamasını yaptı.

Galibaf, ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğine dair, “Washington'un İran'a saldırması halinde Tahran’ın misilleme yapacak” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’yi binlerce Amerikan askerini tehlikeye atacağı konusunda uyaran Galibaf, "Trump bir savaş başlatabilir, ancak nasıl biteceği üzerinde hiçbir kontrolü olmayacak” diye konuştu.