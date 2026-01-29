  1. Kültür
Brezilya’da “İran’daki Son Olaylar” konulu panel düzenlenecek

Brezilya’daki Minas Gerais Gazeteciler Derneği tarafından “İran’daki Son Olaylar: Ana Akım Medyanın Söylemedikleri” paneli düzenlenecek.

Brezilya’daki Gazeteciler Birliği ve Minas Gerais Gazeteciler Derneği, uluslararası medyada geniş yankı bulan İran'daki son olaylar hakkında bir panel düzenlenecek.

Gazeteci Eduardo Campos, karikatür sanatçısı Quinho ve Ortadoğu uzmanı Danny Zahreddine’nin “İran’daki Son Olaylar: Ana Akım Medyanın Söylemedikleri” paneline konuşmacı olarak katılacağı belirtildi.

İran konulu panel önümüzdeki 11 Şubat Çarşamba günü yerel saat 19.00’da Minas Gerais Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde yapılacak.

