  1. Türkiye
28 Oca 2026 20:36

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında İran konusu ele alındı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında İran konusu ele alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında İran konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, "İran merkezli güncel gelişmeler etraflıca ele alınmış; komşumuz İran’ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir." denildi.

Hakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşı Erakçi'ye Telefon

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

News ID 1934009

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler