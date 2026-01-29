Bağdat'ta Donald Trump protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Maliki' tehdidi sonrasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD karşıtı protesto düzenlendi.

Göstericiler Irak'ın iç işlerine karışan Trump'ın tutumunu kınadı.

Irak bayrakları taşıyan göstericiler, Bağdat yönetimine desteklerini ifade etti.

Gösteride "ABD'ye hayır" ve "İsrail'e hayır" sloganları atıldı.

Ne olmuştu?

Donald Trump, Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan seçilmesi halinde Irak'a yardımı tamamen durduracaklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’ın iç işlerine karışmasına tepki göstererek, “Sonuna kadar devam edeceğim” dedi.

Şii Koordinasyon Çerçevesi de Trump’ın Nuri Maliki’ye yönelik açıklamalarını “Irak’ın iç işlerine açık bir müdahale” olarak niteledi ve Maliki’yi değiştirmeyeceklerini vurguladı.

Şii Koordinasyon Çerçevesi, oy çokluğuyla Nuri Maliki’yi Irak Başbakanlığına aday göstermişti.