29 Oca 2026 12:03

Pakistan'dan İran için diplomasi vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer meselesinin çözümünde diplomasiye verdiği desteği yineledi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'ın nükleer meselesinin çözümünde diplomasiye verdiği desteği yineledi.

Andrabi, İslamabad'ın İran’la nükleer görüşmelerde güç kullanımını içeren herhangi bir eylemi reddettiğini vurguladı.

“Sorunların çözümü için diplomasi ve diyaloğu destekliyoruz" diyen Andrabi, ülkesinin İran'ın iç istikrarına tam desteğini de yineledi.

Pakistanlı yetkili, İran'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

