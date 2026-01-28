İran ile Çin’den Mossad’a karşı işbirliği

Modern Diplomacy haber sitesinde yayınlanan “Çin, Mossad'ın İran'daki faaliyetlerini nasıl engelliyor?” başlıklı yazıda, Pekin ile Tahran’ın, İsrail rejiminin casus servisi Mossad’ın İran’daki istihbarat sızmasını engellemek için işbirliğini artırdığı belirtildi.

İran Çin’in yardımıyla Mossad'ın hassas askeri ve nükleer hedeflere ulaşmak için kullandığı teknik açıkları kapatmayı amaçlıyor.

Temmuz 2025'teki raporlar, Tahran’ın İsrail'in İran’ın veri tabanlarına ve hükümet yazılımlarına nasıl sızmayı başardığını araştırmak için Çin ve Rusya ile birlikte çalıştığını gösteriyor.

İran, Chang Guang gibi önde gelen Çin şirketlerinden gelişmiş teknoloji ürünleri almayı hedefliyor.

