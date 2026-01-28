  1. Dünya
  2. Asya
28 Oca 2026 18:23

İran ile Çin’den Mossad’a karşı işbirliği

İran ile Çin’den Mossad’a karşı işbirliği

Pekin ile Tahran, İsrail rejiminin İran’daki istihbarat sızmasını engellemek için işbirliği yapıyor.

Modern Diplomacy haber sitesinde yayınlanan “Çin, Mossad'ın İran'daki faaliyetlerini nasıl engelliyor?” başlıklı yazıda, Pekin ile Tahran’ın, İsrail rejiminin casus servisi Mossad’ın İran’daki istihbarat sızmasını engellemek için işbirliğini artırdığı belirtildi.

İran Çin’in yardımıyla Mossad'ın hassas askeri ve nükleer hedeflere ulaşmak için kullandığı teknik açıkları kapatmayı amaçlıyor.

Temmuz 2025'teki raporlar, Tahran’ın İsrail'in İran’ın veri tabanlarına ve hükümet yazılımlarına nasıl sızmayı başardığını araştırmak için Çin ve Rusya ile birlikte çalıştığını gösteriyor.

İran, Chang Guang  gibi önde gelen Çin şirketlerinden gelişmiş teknoloji ürünleri almayı hedefliyor.
 

News ID 1934006

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler