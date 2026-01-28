  1. Siyaset
28 Oca 2026 16:11

İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Arasında Telefon Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi, diplomatik görüşmelerine devam ederek bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan verimli görüşmede ele alınan başlıkları değerlendirdi ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, bölgedeki gerilimin tırmanmasının barış ve istikrar açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Azar MAHDAVAN

