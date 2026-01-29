İran: Trump'ın tehditlerini reddediyor ve kınıyoruz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditkar açıklamalarına ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup gönderdi.

İrevani, ABD Başkanı’nın tehditkar açıklamalarının uluslararası hukukun temel ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Şartı'na açıkça aykırı olduğunu belirterek, “İran olarak Trump'ın savaş kışkırtıcısı ve sorumsuz açıklamalarını reddediyor ve kınıyoruz” dedi.

İran'ı askeri saldırıyla tehdit eden Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren İrevani’nin mektubunda, “Bağımsız bir devlete karşı güç kullanma tehdidi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık bir ihlalidir; bu madde, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı hem güç kullanımını hem de güç kullanma tehdidini açık ve net bir şekilde yasaklamaktadır.

Bu açıklamalar, ne yazık ki, yalnızca emsalsiz olmakla kalmayıp, aynı zamanda ABD tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı uygulanan yaygın ve belgelenmiş bir baskı, yıldırma, istikrarsızlaştırıcı eylemler, gizli istihbarat operasyonları ve yasadışı baskı modelinin bir parçasıdır” ifadelerine yer verildi.

İran’ın BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine tam olarak bağlılığını yineleyen İrevani’nin mektubunda “İran, uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkını kesin ve net bir şekilde yeniden teyit eder ve herhangi bir silahlı saldırı veya saldırganlık eylemi durumunda, ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve halkını savunmak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını kullanacaktır; Böylesi durumda, ABD, kontrolü dışında meydana gelebilecek öngörülemeyen sonuçlardan tam ve doğrudan sorumlu olacaktır” denildi.