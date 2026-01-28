İran'dan Trump'ın son tehditlerine yanıt

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı son düşmanca tavrına tepki gösterdi.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, "ABD’nin Afganistan ve Irak'ta yaptığı hatalarla savaşa girmesi, 7 trilyon dolardan fazla para kaybına ve 7 binden fazla Amerikalının ölümüne yol açmıştı. İran olarak saygı ve karşılıklı çıkar temelinde görüşmeye hazırız, ancak ülkemiz baskı altında kalırsa kendini savunacak ve eşi benzeri görülmemiş bir karşılık verecektir." ifadesine yer verildi.

İranlı yetkili ABD'nin tehditlerine yanıt verdi

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, Tahran’ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirterek, "Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz." dedi.