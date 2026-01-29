Erakçi'nin Türkiye ziyaretine dair İran'dan açıklama

Türk medyası İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bölgesel ve ikili meseleleri görüşmek üzere yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seyyid Abbas Erakçi'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini doğruladı.

Bekayi, "İran İslam Cumhuriyeti, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar politikası temelinde komşularıyla ilişkilerini sürekli olarak güçlendirmeye kararlıdır.” dedi.

Erakçi ile Fidan arasında kritik temas

Abbas Erakçi ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan dün telefonda görüştü.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 30 Kasım'da Tahran'ı ziyaret ettiğini de belirtmekte fayda var.