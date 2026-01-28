Erakçi: İran, ABD ile müzakere talebinde bulunmadı

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Erakçi, İran'ın müzakereler için herhangi bir talepte bulunmadığını belirterek, askeri tehdit baskısı altında yürütülen diplomasinin etkisiz olduğunu vurguladı.

Çarşamba günü bir kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Erakçi, uluslararası ilişkilerde askeri tehditler ve diplomasinin sıklıkla eş zamanlı olarak var olduğunu, ancak her birinin kendine özgü bir yol izlediğini söyledi.

İran'ın pozisyonunun açık olduğunu vurgulayan Bakan Erakçi, askeri tehditler yoluyla yürütülen diplomasinin sonuç vermeyeceğini belirtti.

Eraskçi müzakerelerin şekillenmesi için tehditlerin, aşırı taleplerin ve mantıksız konuların bir kenara bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi. Erakçi müzakerelerin kendi ilkeleri olduğunu ve eşit bir konumdan ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, şu anda birçok ülkenin arabuluculuk yaptığını ve çabalar ve istişarelerde bulunduğunu belirterek, İran'ın bu arabulucularla temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.