İran, İsrail'in Lübnan'da gazetecileri öldürmesini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'daki gelişmeleri dünyaya duyuran gazetecileri katleden Siyonist İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail rejiminin Lübnan'da gazetecileri öldürmesini şiddetle kınayan Bekayi, bu rejimin son bir yıl içinde 180 gazeteciyi katlettiğini söyledi.

Siyonist İsrail, Lübnan’ın güneydeki Hasbiya bölgesinde gazetecilerin kaldığı oteli hedef aldı. Saldırıda 3 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Katledilen gazetecilerin Al-Manar TV kameramanı Wissam Qassem, Al-Mayadeen fotoğrafçıları ve teknisyenleri Ghassan Najjar ve Muhammad Reda olduğu belirtildi.

Saldırıda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı açıklandı.

Siyonist İsrail, Gazze ve Lübnan'da gazetecileri "gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak" katlediyor.