Siyonist İsrail’e sert bir cevap verilecek

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırı hakkında önemli açıklamada bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti topraklarını ihlal eden Siyonist Rejim’e sert bir yanıt verileceğini belirten Ejei, Sahte işgal rejimi bu cinayetin bedelini ağır bir şekilde ödeyecek.'' dedi.

Ejei, Siyonist İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Siyonist İsrail ordusu, 26 Ekim'de İran'daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin şehit olduğu ifade edilmişti.