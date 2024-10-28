Siyonist rejimin saldırısı İran’ın askeri gücünü zerre kadar etkilemedi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Tahran'daki Hamas ofisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan, bölgedeki direnişin durumu ve geleceğine ilişkin olarak, “Siyonist düşman bir yıl sonra hedeflerine ulaşamamış durumda ve Lübnan ve Filistin direnişi karşısında yenildiğinin belirtileri ortada. Direniş cephesi galiptir ve hedeflerine ulaşacaktır ve direniş dünyada büyük bir akımı da beraberinde getirmiştir” dedi.

Ahmediyan, Siyonist rejimin 26 Ekim’de İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında ise, “Bu konuyu değerlendirmemize gerek yok; Bu kadar övündükleri operasyonlarının etkilerinin ne olduğunu kendileri değerlendiriyorlar. Gerçek olan şu ki bu saldırı askeri gücümüzü zerre kadar etkilemedi ve İran’ın gücü sürüyor” ifadelerinde bulundu.