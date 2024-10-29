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29 Eki 2024 11:54

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, IŞİD’in 'AHİDDER' adlı yasa dışı yapılanması tarafından toplanan paraların örgüt kamplarına gönderilmesiyle ilgili soruşturması kapsamında 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerini belirlemeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Mustafa Yakupoğlu" kod adıyla tanınan şüphelinin taban kazanma amacıyla çalışmalar yaptığı ve topladığı paraları Suriye'deki PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara gönderdiği bilgisine ulaştı.

Bu eylemlere katılarak örgütle organik bağ kuran 35 şüpheli tespit edildi.

33 şüpheli gözaltına alındı

Tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul'da 37 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

News ID 1921353

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