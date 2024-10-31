Ermenistan'dan ''Azerbaycan ile barış anlaşması'' açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ulusal Meclis daimi komitelerinin ortak oturumunda "Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2025 Devlet Bütçesi Hakkında" yasa tasarısının tartışılması sırasında, "Yıl içerisinde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ile barış anlaşması metninin nihai hale getirilmesi için önemli çabalar sarf etti." dedi.

Mirzoyan, Ermenistan'ın son teklifinin, üzerinde anlaşılan noktalarla barış anlaşmasını bir an önce imzalamak olduğunu hatırlattı.

Ararat Mirzoyan ayrıca "Hem Ermenistan tarafının hem de Azerbaycan tarafının karşılıklı anlaşmaya varamadığı tüm önerilerinin dışarıda bırakılmasını ve imzalanması kararlaştırılanların alınmasını önerdik. Halkın tepkisine bakılırsa (temaslar sırasında da) bu teklif Azerbaycan tarafı tarafından büyük bir heyecanla kabul edilmedi. Artık üzerinde çalışmaya devam edeceğimiz bir iki söylemin olduğu anlayışına sahibiz. Bu aynı zamanda normal bir müzakere sürecidir. Yakın gelecekte bu ifadelerden bir veya ikisi üzerinde anlaşmaya varacağımıza ve ardından sözleşmenin imzaya hazır hale geleceğine dair temkinli iyimserliğimi ifade etmem gerekiyor." ifadesini kullandı.