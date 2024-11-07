Ermenistan’dan Türkiye ile normalleşme açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ermenistan, sınırların tamamen açılması da dahil olmak üzere, sonunda Türkiye ile ilişkilerde tam bir normalleşmeye ulaşmanın mümkün olacağını umuyor” dedi.

Kostanyan, "Sonunda sadece Türkiye ile varılan anlaşmaların uygulanmasının değil, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların tamamen açılması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesinin de mümkün olacağını umuyoruz. " ifadesini kullandı.