Tuğgeneral Radan, havadan doğu sınırını inceledi

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Sistan-Belucistan eyaletinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında havadan sınır hattını inceledi.
Tuğgeneral Radan, Zahidan kentinde şehit ailesini ziyaret etti
Tuğgeneral Radan, son günlerde Taftan ilçesinde düzenlenen terör saldırısnda şehit olan Nimet Nuri'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı: 10 şehit
Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü.
Olaya ilişkin İran İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Terör saldırısı sonucu 10 sınır muhafızımız şehit düştü.'' denilmişti.
Ceyş-el Adl(Ceyş el Zulüm) terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.
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