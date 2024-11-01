Pezeşkiyan'dan Cezayir'e tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransız sömürgeciliğine karşı yapılan "Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin" 70'inci yıl dönümü münasebetiyle Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a tebrik mesajı gönderdi.

Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Tebbun ve Cezayir halkının 1 Kasım Devrim Bayramını tebrik ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bağımsızlık mücadelesi 8 yıl sürdü

Fransa'nın Cezayir'deki 132 yıllık sömürgesi, 1 Kasım 1954'te başlayan ve 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi, ülkenin servetinin yağmalanması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.