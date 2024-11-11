Hamas’tan "Arap-İslam uluslararası koalisyonu" kurulması çağrısı

İslami direniş hareketi Hamas, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek ortak Arap-İslam takip zirvesinde bir araya gelen kralları, cumhurbaşkanlarını ve liderleri, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki soykırım savaşını durdurmaları için işgalcilere ve destekçilerine baskı yapmak üzere uluslararası bir Arap-İslam koalisyonu kurmaya çağırdı.

HAMAS, zirveye gönderdiği mektupta, bu ittifakın Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak, işgal altındaki topraklardan çekilmek, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasını sağlamak, başkenti Kudüs olan tam egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti kurmak ve Filistinli mültecileri yerlerinden edildikleri kasaba ve köylerine geri döndürmek için de çalışması çağrısında bulundu.

Hareket, saldırganlığın durdurulmasını, işgalin Gazze'den geri çekilmesini, yerinden edilenlerin geri dönüşünü, halkın rahatlamasını, kuşatmanın kırılmasını ve yeniden inşasını ve gerçek bir takas anlaşmasının tamamlanmasını garanti eden her türlü öneri ve fikre olumlu yaklaşma tutumunu yineledi. HAMAS, bunun anahtarının 2 Temmuz anlaşmasına geri dönülmesi ve Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının uygulanmasında yattığına işaret etti.

HAMAS, tüm devletlere ve kuruluşlara, Gazze Şeridi sakinlerine yardım sağlamak ve özellikle kış mevsimine girerken barınak malzemeleri sağlamak için planlar geliştirmek ve gerekli önlemleri almak için bireysel ve toplu olarak çalışma çağrısında bulundu.

Tüm Arap ve İslam ülkelerini işgali boykot etmeye, onunla imzalanan tüm normalleşme anlaşmalarını iptal etmeye ve işgali mümkün olan her şekilde tecrit etmeye çalışmaya çağıran HAMAS,düşmanın, hükümetinin ve liderliğinin tüm uluslararası forumlarda yasal olarak yargılanması ve üyelerinin vatandaşı oldukları veya ziyaret ettikleri ülkelerin mahkemelerinde yargılanması talebinde bulundu. (İLKHA)