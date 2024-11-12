Amerikalı işgalci askerlerin Deyrizor’un doğu kırsalına saldırısı

El-Meyadin muhabiri Suriye’de Amerikalı askerlerin Deyrizor’un doğu kırsalında yer alan köy ve kasabalara saldırdığını bildirdi.

Bu saldırı ve muhtemel şehitler, yaralılar ile maddi kayıplarla ilgili daha fazla ayrıntı henüz iletilmedi.

Öte yandan, kısa bir süre önce El-Meyadin muhabiri Suriye’de, Amerikalı işgalci askerlerin Deyrizor’da bulunan "Koniko" gaz sahası ile Haseke’nin güneydoğusundaki "El-Şeddadi" bölgesindeki üslerinin füze saldırısına uğradığını bildirmişti.

El-Meyadin, saha kaynaklarına dayandırarak Koniko üssünün bir saat arayla iki kez saldırıya uğradığını açıkladı.