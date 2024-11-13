ABD'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye basınında yer alan habere göre Suriye ve Irak sınırındaki El Bukemal kenti çevresindeki bazı yerler hedef alındı.

Al Mayadeen kanalı ise El Bukemal kentindeki "El Cemiat" bölgesinde bulunan Suriye ordusunun destek güçlerinin mevzilerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şu ana kadar 3 kişinin şehit olduğunu 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı'lığından (CENTCOM) Suriye’de bulunan bazı hedeflere yönelik saldırı düzenlendiği açıkladı.

Açıklamada, “İran bağlantılı grupların Suriye'deki silah depolarına ve lojistik tesislerine saldırılar gerçekleştirdik" denildi.

Aynı zamanda haber kaynakları, Deyrizor vilayetindeki Koniko gaz sahasındaki Amerikan işgaline ait üsler ile Haseke vilayetindeki El Şeddadi üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.