Hizbullah'ın İHA saldırıları sonrası işgal altındaki topraklarda elektrik kesintisi

Siyonist rejimin 12. televizyon kanalı, Lübnan Hizbullahı'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve Nahariya kentinde sirenlerin çalmasının ardından, kentin çoğu bölgesinde elektrik kesildiğini bildirdi.

Aynı kanal, siren seslerinin ardından Nahariya'daki bir binaya doğrudan isabet eden bir saldırıyı da doğruladı.

El-Manar kanalı, Hizbullah’ın Batı Celile'deki Siyonist yerleşim birimi Jorun ve Nahariya kentine birkaç füze fırlattığını aktardı.

Siyonist medya, bu bilgiyi doğrularken, Batı Celile bölgesine yapılan füze saldırılarında bir füzenin Yaar bölgesindeki bir binaya doğrudan isabet ederek yangına neden olduğunu belirtti.

El-Mayadin kanalı, Hizbullah'ın işgal altındaki topraklara yönelik son saatlerde düzenlediği füze saldırılarını "geniş çaplı" olarak nitelendirdi.

Siyonist rejim ayrıca Eilat Limanı'na bir füze saldırısı düzenlendiğini ve bu füzenin sirenleri çalıştırmadan önlendiğini iddia etti.