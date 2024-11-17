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17 Kas 2024 15:45

İran'da 60 kişi klor gazından hastanelik oldu

İran'da 60 kişi klor gazından hastanelik oldu

İsfahan eyaletindeki Şahrıza kentinin yakınlarında bir Tır’dan klor gazı sızıntısı meydana geldi.

İsfahan eyaletindeki Şahrıza kentinin yakınlarında bir Tır’dan klor gazı sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 60 kişi hastanelik oldu.

Şahrıza-Abade otoyolunda yaşanan olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

News ID 1921857

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