İran'da 60 kişi klor gazından hastanelik oldu

İsfahan eyaletindeki Şahrıza kentinin yakınlarında bir Tır’dan klor gazı sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 60 kişi hastanelik oldu.
Şahrıza-Abade otoyolunda yaşanan olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İsfahan eyaletindeki Şahrıza kentinin yakınlarında bir Tır’dan klor gazı sızıntısı meydana geldi.
İsfahan eyaletindeki Şahrıza kentinin yakınlarında bir Tır’dan klor gazı sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 60 kişi hastanelik oldu.
Şahrıza-Abade otoyolunda yaşanan olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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