Hamas, Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

El-Arabi'ye göre, Hamas sözcüsü Hazım Kasım, ABD Başkanı'nın Gazze savaşını sona erdirme konusundaki tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Kasım, "Arabulucuları, işgalcilerin davranışları konusunda dikkatli olmaya ve Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamamasını sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki topraklara ilk vardi[inda, Gazze'deki ateşkes anlaşmasından herkesin memnun olduğunu ve memnuniyetle karşıladığını söylemesi dikkat çekti.

Gazze'deki savaşın sona erdiğini ifade eden Kasım, "Gazze'deki ateşkes anlaşmasının istikrarlı kalacağına inanıyorum" dedi.

Trump, Katarlıların Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasına büyük katkı sağladığını ve bu nedenle takdiri hak ettiklerini söyledi.