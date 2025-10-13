Lavrov: Rusya-İran savunma işbirliği uluslararası hukuka uygundur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Arap medyasına düzenlenen basın toplantısında çeşitli konulara değindi.

Lavrov, ülkesinin İran ile yürüttüğü savunma sanayi işbirliğinin tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Lavrov ayrıca, bölgedeki giderek artan sayıda ülkenin Rusya’nın nükleer teknoloji ve enerji alanına ilgi gösterdiğini belirtti.

Gazze anlaşması ve bugün Mısır’da düzenlenecek toplantıya ilişkin olarak Lavrov, “Rusya, Gazze toplantısının başarılı olmasını umuyor; çünkü her şey hâlâ hazır değil” dedi.

Lavrov, Trump planını “sadece Gazze Şeridi ile sınırlı” olarak nitelendirdi ve Batı Şeria’nın akıbetinin de belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Rus üst düzey diplomat, bölgedeki çatışmanın uzun vadeli çözümünün, Filistin devletinin kurulması olmadan mümkün olmadığını ve bunun BM desteğiyle gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.