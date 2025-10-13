İran'da dolar fiyatında son durum ne?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 112 bin 140 seviyelerinde işlem gördü.

Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 112 bin 700 tümen olarak kayıtlara geçmişti.