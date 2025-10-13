Netanyahu, Erdoğan'ın yüzünden mi Şarm El-Şeyh zirvesine katılmak istemedi?

Netanyahu'nun ofisi Gazze'deki Şarm El-Şeyh zirvesine katılmayacağını vurguladı.

Muhammed Mujadela, İsrail Kanal 12 televizyonunda şunları söyledi: "Bence Netanyahu'nun Şarm El-Şeyh zirvesine katılımını iptal etmesinin asıl nedeni, Arap liderlerinin konuşmaları sırasında tatsız durumların yaşanmasını ve iktidar koalisyonu içinde gerginlik yaşanmasını önlemek."

İsrailli gazeteci Amit Segal da Netanyahu'nun Şarm El-Şeyh ziyaretinin Yahudi bayramları nedeniyle iptal edilebileceğini söyledi.

Bir Sşyoniat gazeteci de bu habere alaycı bir şekilde yanıt vererek, "Seyahatin iptal edilmesinin nedeni Yahudi bayramları mı yoksa Ebu Zaman (Mahmud Abbas) ve Erdoğan ile el sıkışmamak mı?" dedi.