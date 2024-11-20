İran'dan teröristlere ağır darbe

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı Güvenlik Şehitleri Operasyon Tatbikatı Sözcüsü General Ahmet Şefai, yaptığı açıklamada "Güvenlik Şehitleri Operasyon Tatbikatı'nın devamında ve daha önce ilan edilen bölgede yapılan temizlik operasyonları sırasında, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Seferberlik Kurumu, Kolluk Kuvvetleri ve İstihbarat Genel Müdürlüğü birliklerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, terörist gruplardan 3 kişi etkisiz hale getirilmiş ve 6 kişi de tutuklanmıştır." dedi.

Şefai ayrıca şu bilgileri verdi: "Bu gurur verici operasyonlar sırasında 5 kişi daha kandırıldıklarını anlayarak silahlarını bırakmış ve teslim olmuştur."

Son olarak Şefai, bölgedeki tüm terörist unsurların temizlenmesi konusunda İran silahlı kuvvetlerinin kararlılığını vurgulayarak, bu tatbikatın hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.