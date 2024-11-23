Sistan-Belucistan'da terörle mücadele operasyonu sürüyor

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü General Ahmed Şefai, Sistan-Belucistan eyaletinde terörizmle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

İran'ın güneydoğusunda yürütülen operasyonlarda teröristlere ağır darbe indirildiğini belirten General Şefai, “Son 48 saatte 4 terörist etkisiz hale getirilirken 7 terörist yakalandı ve 5 terörist ise, güvenlik güçlerine teslim oldu” dedi.

General Şefai, istikrarlı güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Güvenlik Şehitleri Operasyonlarının tatbikatın hedefleri tam olarak gerçekleşene kadar ciddi ve kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.