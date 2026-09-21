Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin Tahran’ı ziyaret edecek

El Cezire’nin haberine göre, Pakistan İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin Tahran’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Habere göre, Pakistan İçişleri Bakanı’nın İran ziyareti sırasında, mevcut gerilimin çözülmesi ve arabuluculuk sürecindeki durgunluğun sona erdirilmesine yönelik girişimler hakkında görüşmeler gerçekleştirilecek.

Birkaç gün önce de Mehr Haber Ajansı’na konuşan bir kaynak, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin bu hafta içerisinde Tahran’ı ziyaret etme ihtimalinin bulunduğunu bildirmişti.