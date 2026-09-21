Türkiye'yi akıl dışı mesajlarla hedef alan Uganda Genelkurmay Başkanı'ndan yeni karar

Uganda ordusu, Türkiye ile tüm savunma ve askeri iş birliğini “çözülmemiş meseleler” gerekçesiyle süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Karar, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba’nın, Türkiye’de yaşayan hükümet karşıtı siyasi yorumcu Fred Lumbuye’nin iadesi için Ankara üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde geldi.

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Chris Magezi, yaptığı açıklamada Türkiye ile bütün savunma ve askeri iş birliğinin derhal askıya alındığını bildirdi. Magezi, kararın iki ülke arasındaki “karşılıklı savunma ve askeri iş birliğine ilişkin çözülmemiş meseleler” giderilene kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

Uganda ordusunun açıklamasında Fred Lumbuye’nin adı doğrudan anılmadı. Ancak karar, Kainerugaba’nın uzun süredir Türkiye’den Lumbuye’nin iadesini talep ettiği ve konuyla ilgili açıklamalarını sertleştirdiği bir dönemde alındı. Kainerugaba, ordunun kararını kendi X hesabından da yeniden paylaştı.

Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto

Karardan bir gün önce Kainerugaba’nın başkanlığını yaptığı Patriotic League of Uganda’ya bağlı yüzlerce kişi, Kampala’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyerek Lumbuye’nin Uganda’ya iade edilmesini talep etti.

Uganda makamları Lumbuye’yi şiddete teşvik, yanlış bilgi yayma ve bilgisayar suçları dahil 15 ayrı suçlamayla arıyor. Lumbuye ise Devlet Başkanı Museveni’ye yönelik sert eleştirileriyle tanınıyor ve Türkiye’de yaşıyor.

Kainerugaba daha önce Türkiye’yi defalarca hedef almıştı

Kainerugaba, geçmiş aylarda da Türkiye’ye yönelik çok sayıda sert ve sıra dışı açıklamalarda bulunmuştu.

Ugandalı general, Türkiye’den 1 milyar dolar talep etmiş, aksi hâlde Türkiye’nin Kampala Büyükelçiliği’ni kapatma tehdidinde bulunmuştu. Sosyal medya paylaşımlarında “Türkiye’nin en güzel kadınını” eş olarak istediğini de yazmış, bir başka paylaşımında ise “beş Türk kadınla evlendiğini” öne sürmüştü.

Kainerugaba ayrıca Lumbuye’nin teslim edilmemesi halinde Türk vatandaşlarının Uganda’yı terk etmesi gerektiğini söylemiş ve Türkiye ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceği tehdidinde bulunmuştu.