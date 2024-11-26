Ünlü piyanist Richard Clayderman: İran'da konser vereceğim

Konser turu kapsamında Kanada'da bulunan Fransız piyanist Richard Clayderman, yakında İranlı müzikseverlerle bir araya geleceğini duyurdu.

Clayderman'ın albümleri, dünya çapında yaklaşık 90 milyon albüm satışına ulaşırken, sanatçı 270 altın ve 70 platinum albüme imza attı. satışına imza attı.

Babasının yönlendirmesiyle müzik hayatına küçük yaşlarda başlayan sanatçı, henüz 6 yaşındayken notaları ana dili Fransızcadan daha kolay okumaya ve piyano çalmaya başladı.

Richard Clayderman, Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Pekin Senfoni Orkestrası ve Şangay Filarmoni Orkestrasının da aralarında olduğu çok sayıda önemli orkestrayla aynı sahneyi paylaştı.