Suriye Ordusu: El-Nusra teröristlerine ağır kayıplar verdirdik

Batı destekli terörist grupların Suriye'de yeniden aktifleştiği bir dönemde, Suriye Ordusu bugün yaptığı açıklamada, Halep ve İdlib kırsalında El Nusra'ya bağlı terörist grupların saldırılarına karşılık verdiklerini duyurdu.

Ordu açıklamasında, "Güçlerimiz, saldırgan terörist gruplara ciddi ekipman ve can kayıpları verdirdi." ifadelerine yer verildi.

Çarşamba günü Suriye medyası, El-Nusra Cephesi'ne bağlı teröristlerin Halep, Hama ve İdlib kırsalındaki Suriye Ordusu mevzilerine yoğun saldırılar düzenlediğini bildirdi. Saldırılar öncesinde teröristlerin füze ve topçu atışlarıyla ön hatlardaki köy ve kasabaları hedef aldığı belirtildi.

Terörist gruplar, Halep'in batısındaki Nubl ve Zehra kasabalarına ve Keitan el-Cebel'e füze saldırıları düzenledi. Aynı zamanda İdlib'in güney kırsalı ve Hama'nın batı kırsalında cephe hatlarına şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Sputnik'e göre, Sencar, Keitan el-Cebel, Şeyh Akil ve Şeyh Süleyman cephelerinde şiddetli çatışmalar sürerken, bölgelerin kontrol haritasında bir değişiklik yaşanmadı. Teröristler ayrıca, 46. Tugay bölgesindeki ön hatları kırmaya çalıştı.

Bu saldırılara karşılık Suriye Ordusu, teröristlerin saldırı noktalarını ağır topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye ve Rus savaş uçakları, teröristlerin ikmal hatlarına, topçu mevzilerine, mühimmat depolarına ve askeri üslerine yoğun saldırılar düzenledi.

Sputnik'e konuşan bir saha kaynağı, El Nusra'nın kolu olan "Asayib el-Hamra" grubunun Halep ve İdlib kırsalında birden fazla cephede saldırılar düzenlediğini belirtti. Suriye Ordusu'nun karşı saldırılarında onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Topçu atışları, Halep'in kuzeybatı kırsalındaki Dare Azze kasabasını gören tepelerdeki El Nusra mühimmat depolarını hedef aldı.

Suriye Ordusu ayrıca, İdlib'in güney kırsalındaki Cebel ez-Zaviye'de Türkistan İslam Partisi ve Hurras ed-Din'e bağlı teröristlerin kontrol ettiği bölgeleri yoğun ateş altına aldı. Hama'nın batı kırsalındaki Sırmaniye, Furkur, Meşik ve Duyr el-Akrad eksenlerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Asayib el-Hamra grubunun, başlarına kırmızı bir bant takmalarıyla tanındığı ve El Nusra'nın bir kolu olduğu belirtildi. Bu grup, kurucusu Ebu Yakzan el-Mısri'nin liderliğinde, sivillere ve Suriyeli askerlere yönelik vahşi katliamlarla tanınıyor. Hurras ed-Din teröristlerinin ise geçmişte Afganistan, Bosna ve Kafkasya'da savaştığı ifade edildi.

Haber kaynakları, Rus savaş uçaklarının da Suriye'deki terörist mevzilerini bombalamaya devam ettiğini bildirdi.