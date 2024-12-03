ABD, Biden yönetiminde Ukrayna’ya 62 milyar dolar yardım yaptı

CNN kaynaklı habere göre, Pentagon tarafından yayımlanan açıklamada, ABD’nin Joe Biden yönetimi döneminden itibaren Ukrayna’ya yaklaşık 62 milyar dolarlık askeri yardım sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlattığı askeri harekâttan bu yana ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımların toplamda 61,4 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Dün, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu. Bu yardımın toplam değeri 725 milyon dolar olup büyük miktarda anti-personel mayın içerdiği belirtildi.

Rus haber ajansı Sputnik’e göre, Ukrayna 2005 yılında anti-personel mayınların kullanımını, stoklanmasını ve üretimini yasaklayan "Ottawa Sözleşmesi"ni imzalamıştı.

Geçen hafta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Ukrayna ordusuna Rusya’ya karşı savaşta kullanmak üzere anti-personel mayın sağlama kararını kınadı. Guterres, BM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Anti-personel mayınlar, siviller için derhal ve açık bir tehdit oluşturmaktadır. Savaş sona erdikten sonra bile bu korkunç silahlar, nesiller boyunca insanlara zarar vermeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Guterres ayrıca dünya liderlerini, anti-personel mayınları yasaklayan ve 1999 yılında yürürlüğe giren Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamaya çağırdı. Bugüne kadar 164 ülke bu sözleşmeyi imzalamış durumda.

Pentagon, 20 Kasım’da ABD hükümetinin Ukrayna’nın anti-personel mayınları kullanması için onay verdiğini doğruladı. Daha önce Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu silahların Ukrayna’ya gönderilmesine izin verdiğini ve böylece önceki ABD yönetimlerinin Kore Yarımadası dışında anti-personel mayınların transferini ve kullanımını yasaklayan politikasını tersine çevirdiğini bildirmişti.