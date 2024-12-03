Beyrut'a dönen İran Büyükelçisi'nden Lübanan'a destek mesajı

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği, ülkenin Lübnan Büyükelçisi Mücteba Amani’nin İslami direniş şehitleri mezarlığını ziyaret ettikten sonra diplomatik faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.

Mücteba Amani İsrail'in Lübnan'daki dijital saldırıda yaralandıktan sonra Beyrut'tan Tahran'a tahliye edilen onlarca kişi arasındaydı.

El Mayadeen televizyonu da İran Büyükelçisi Amani’nin, Seyyid Hasan Nasralluh'ın şehit edildiği yeri de ziyaret ettiğini bildirdi.

Büyükelçi Amani burada yaptığı açıklamada, "Lübnan halkı direnecek ve vahşi saldırıların düşmana hiçbir faydası olmayacak. Lübnan, bölge genelinde gururlu ve güçlü kalacak, topraklarını geri kazanacak ve biz de İran olarak onu desteklemeye devam edeceğiz.’’ dedi.

Amani ayrıca, ''Şehitlerin ruhlarından azim ve güç alabilmemiz için tedavi sonrası çalışmama buradan başladım.’’ diye konuştu.