Rusya'dan Reuters'in "Esad, uçak kazasında ölmüş olabilir” iddiasına tepki

Russia Today’e göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Reuters" haber ajansının “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad uçak kazasında ölmüş olabilir” iddiasına tepki göstererek, bu ajansın bu konudaki raporunu yalanlaması gerektiğini vurguladı.

Suriye'de HTŞ liderliğindeki terör grupları Halep'te başlayan ve 12 gün süren ilerlemenin sonunda başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi.

FlightRadar24 uçuş takip sitesinde, Şam’daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus’un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad’i taşıdığı iddia edildi.

Reuters, iki Suriye ordusu askeri yetkilisine dayandırdığı bir haberde “Beşar Esad uçak kazasında ölmüş olabilir” iddiasında bulundu.

Bunun ardından Rus basını, Beşar Esad ve ailesinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiğini bildirdi.

Rusya Federasyonu sığınma hakkı da verdi. Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kremlin yetkilileri "Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı. Rusya kendilerine sığınma teklif etti." açıklamasını yaptı.