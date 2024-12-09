Putin, Pezeşkiyan ve Erdoğan ile istişareleri sürdürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle Suriye'deki durum hakkında diyalog halinde olduğunu belirtti.

Gazeteciler, basın toplantısında Peskov'a Suriye'de son yaşanan gelişmelerde Türkiye'nin nasıl bir rol oynadığı soruldu.

Kremlin Sözcüsü, "Ankara ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye'yle ilgili meseleler de dahil diyalog halindeyiz. Gerçekten de şu anda Suriye'de istikrarsızlıkla bağlantılı olarak çok zor bir dönemden geçiliyor ve elbette tüm bölge ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesi çok önemli. Bunu kararlılıkla yapma niyetindeyiz" yanıtını verdi.

Peskov, Astana formatının güncelliğini koruyup korumadığının ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu çerçevedeki temaslarını sürdürüp sürdürmeyeceğinin sorulması karşısında da, Rus liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Suriye konusundaki istişarelerine format fark etmeksizin devam edeceğinin altını çizdi.