Suriye'nin Moskova Büyükelçisi: Bugün bu ülke tüm halkına aittir

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar el Caferi Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Bugün Suriye tüm halkına aittir. Suriye halkının bu sorunların ve zorlukların üstesinden gelebileceğine inancımız tamdır. Zulümden, intikamdan, bölücülükten, kan dökülmesinden uzak, vatanın ve milletin onurunu korumak için herkes el birliği yapmalıdır. Ülkenin güvenliğe geçişine ve anavatana gerçek bağımlılık aşamasına hepimiz katılmalıyız" dedi.

"Pek çok Suriyeli baskıya ve yolsuzluklara maruz kaldı" diyen Suriyeli diplomat "Ülkenin yıkılmasına ve kurumlarının yok olmasına yol açan yolsuzluk, insanları yerlerinden edilmeye ve bilinmeyen bir geleceğe kaçmaya zorladı" ifadesini kullandı.

Beşar el Caferi sözlerinin devamında "Yolsuzluk sisteminin birkaç gün içinde çökmesi, bu sistemin istenmemesi, halkın, ordunun ve silahlı kuvvetlerin desteğinin olmadığını gösterdi. Ayrıca bu sistemin başındaki kişinin umutsuz ve aşağılayıcı durumla ve milli sorumluluk duygusundan yoksun bir şekilde kaçması, değişimin doğruluğunu ve yeni bir sayfanın yeniden inşası ve yıkımın onarılması için umut olduğunu göstermektedir. Yeni aşamada Suriye'ye ve halkına acı ve ıstırap vermekten uzak, barışçıl bir değişimin yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.