American Airlines'ın tüm uçuşları askıya alındı

ABD'li havayolu American Airlines AAL.O, bir teknik aksaklık nedeniyle tüm seferlerini durdurduğunu bildirdi.

ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesindeki açıklamaya göre teknik aksaklığın sebebi belirtilmedi.

Açıklama sonrası şirketin hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 3.8 düştü.

Mağdur bir yolcunun sosyal medya platformu X üzerinden sorduğu soruyu yanıtlayan şirket, "Tahminî bir zaman aralığı sağlanamadı fakat en kısa sürede çözmeye çalışıyorlar" diye açıkladı.

FAA konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.