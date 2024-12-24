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24 Ara 2024 17:01

American Airlines'ın tüm uçuşları askıya alındı

American Airlines'ın tüm uçuşları askıya alındı

American Airlines, bir teknik aksaklık nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.

ABD'li havayolu American Airlines AAL.O, bir teknik aksaklık nedeniyle tüm seferlerini durdurduğunu bildirdi.

ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesindeki açıklamaya göre teknik aksaklığın sebebi belirtilmedi.

Açıklama sonrası şirketin hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 3.8 düştü.

Mağdur bir yolcunun sosyal medya platformu X üzerinden sorduğu soruyu yanıtlayan şirket, "Tahminî bir zaman aralığı sağlanamadı fakat en kısa sürede çözmeye çalışıyorlar" diye açıkladı.

FAA konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

News ID 1922816

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