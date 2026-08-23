İran yapımı film, Türk izleyiciyle buluşacak

Ünlü İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin unutulmaz filmlerinden Söğüt Ağacı, TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Filmin Hikâyesi

Ölümcül bir hastalığa yakalandığı düşünülen görme engelli Yusuf, gözlerini tedavi ettirmek için varlıklı dayısının desteğiyle Fransa’ya gider. Doktorlar, hastalığının aslında ciddi olmadığını belirler. Ayrıca Yusuf’un yeniden görebilmesinin mümkün olduğunu fark ederler. Yapılan ameliyatın ardından Yusuf görmeye başlar.

Ancak film bu noktadan sonra farklı bir yöne evrilir. Görmeye büyük bir özlem duyan Yusuf, karşısına çıkan güzel ya da çirkin her görüntüye kendini kaptırır. Zamanla kontrolünü kaybeder ve günaha sürüklenir. Görmek, onun için artık dünyadaki kötülükleri ve çirkinlikleri de keşfetmenin yolu hâline gelir. Bu doyumsuz görme arzusu, sonunda Yusuf’un yeniden görme yetisini yitirmesine kadar varır.

Yusuf, yeniden karanlığa gömüldüğünde Allah’a yönelir, dua eder ve tövbe eder. İlahi âlemden gönderilmiş bir haberciyi andıran bir karınca ise ona yeniden huzur getirir.

Söğüt Ağacı, Ağustos ayında bir pazar günü saat 21.30’da TRT 2’de yayınlanacak.