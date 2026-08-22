İran ve Mısır'dan Bölgesel Diplomasi

Mısır Dışişleri Bakanı'na göre Abdulati ve Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve diplomatik yolların yeniden tesis edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, Umman ile İran arasındaki arabuluculuk faaliyetleri ve ABD ile İran arasında 18 Haziran 2026 tarihinde imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik süreç değerlendirildi. Taraflar, bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirecek kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılması hedefinin önemine vurgu yaptı.

Abdulati, mevcut gerilimin düşürülmesi ve bölgeye barışçıl yollarla güvenlik ve istikrarın yeniden kazandırılması için devam eden diplomatik çabaların ve hareketliliğin artırılması gerektiğini belirtti.

Görüşmenin devamında Mısır Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşının mevcut gelişmelere, müzakere sürecine ve bu süreçte karşılaşılan zorluklara ilişkin değerlendirmelerini dinledi.