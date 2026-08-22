Gelecek Partisi resmen feshedildi!

Ahmet Davutoğlu liderliğinde 2019 yılında kurulan Gelecek Partisi, bugün gerçekleştirilen fesih kongresinde delegelerin oylarıyla siyasi faaliyetlerine son verdi. Böylece partinin yaklaşık 7 yıllık siyasi hayatı sona erdi.

Gelecek Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde gerçekleştirilen fesih kongresinde partinin geleceği delegelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda partinin feshedilmesi ve siyasi faaliyetlerinin sonlandırılması kararı alındı.

Davutoğlu’nun partisi tarih oldu

Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi, yaklaşık 7 yıl boyunca Türk siyasetinde faaliyet gösterdi.

Davutoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Bugünkü kongrede alınan kararla bu süreç resmiyet kazandı.

"Bu bir vazgeçiş değil"

Partiden yapılan açıklamada, fesih kararının bir vazgeçiş olmadığı vurgulandı. Açıklamada kararın, partinin inandığı değerleri ve siyasetin ahlaki zeminini koruma iradesi olduğu belirtildi.